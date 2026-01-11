PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.01.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Wurf mit einem Eisblock ++

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Wurf mit einem Eisblock Moormerland- Am 10.01.26 befuhr ein 33-jähriger Emder gegen 22:00 Uhr mit einem PKW die A 31 in Fahrtrichtung Emden. Auf der Höhe der Autobahnüberführung des Kapellenweges in Moormerland wurde das Fahrzeug von einem herabfallenden Eisblock getroffen und im Bereich der Windschutzscheibe stark beschädigt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen warf eine bislang unbekannte Täterschaft den Gegenstand von der Überführung auf das Auto und entfernte sich beim Eintreffen der Polizei von der Tatörtlichkeit. Der Fahrer, eine 30-jährige Beifahrerin und eine 3-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
POK Hüge, Dienstschichtleiter
Telefon: 0491-97690 212
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

