Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.01.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Wurf mit einem Eisblock ++

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Wurf mit einem Eisblock Moormerland- Am 10.01.26 befuhr ein 33-jähriger Emder gegen 22:00 Uhr mit einem PKW die A 31 in Fahrtrichtung Emden. Auf der Höhe der Autobahnüberführung des Kapellenweges in Moormerland wurde das Fahrzeug von einem herabfallenden Eisblock getroffen und im Bereich der Windschutzscheibe stark beschädigt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen warf eine bislang unbekannte Täterschaft den Gegenstand von der Überführung auf das Auto und entfernte sich beim Eintreffen der Polizei von der Tatörtlichkeit. Der Fahrer, eine 30-jährige Beifahrerin und eine 3-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-92745

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell