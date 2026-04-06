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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (314) Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag (04.04.2026) bis Sonntagabend (05.04.2026) brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Nürnberger Stadtteil Gebersdorf ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr (Samstag) und 22:30 Uhr (Sonntag) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen im Jenigweg. In den Innenräumen durchwühlten die Täter mehrere Zimmer.

Zur Höhe des Entwendungsschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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