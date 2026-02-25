Bundeskriminalamt

BKA: Festakt des Bundeskriminalamtes: " 75 Jahre BKA"

Einladung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter

im Jahr 2026 feiert das Bundeskriminalamt sein 75-jähriges Bestehen.

Dieses Jubiläum markiert nicht nur eine lange Geschichte der Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und internationalen Partnern, sondern auch den stetigen Wandel und die Anpassung an neue Bedrohungslagen und Herausforderungen. Seit 75 Jahren steht das Bundeskriminalamt für Sicherheit und Verantwortung. Mit Innovationskraft und Expertise schützt es die Menschen in Deutschland.

Das Motto des Jubiläumsjahrs lautet daher:

Sicherheit, Verantwortung, Innovation.

75 Jahre BKA: Gemeinsam das Richtige machen.

Am Donnerstag, den 12.03.2026, findet anlässlich des Jubiläums ein Festakt im Kurhaus Wiesbaden statt. An der Jubiläumsfeier werden Gäste aus Politik, Sicherheitsbehörden und Gesellschaft teilnehmen.

Termin: Donnerstag, 12.03.2026, 15:00 Uhr (Einlass: 14:00) Ort: Kurhaus Wiesbaden, Kurhausplatz 1, 65189 Wiesbaden

Programm:

Das Programm ist von 15:00 Uhr bis ca. 17:30 Uhr mit anschließendem Stehempfang geplant. Es sind nach derzeitigem Stand u. a. Redebeiträge von Bundeskanzler Friedrich Merz, Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sowie des BKA-Präsidenten Holger Münch vorgesehen. Wir bitten um Verständnis, dass Film- und Fotoaufnahmen im Veranstaltungsbereich nur während des offiziellen Programms gestattet sind.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung bis zum 5. März per E-Mail an pressestelle@bka.bund.de, wenn Sie an dem Festakt teilnehmen werden. Geben Sie dabei bitte auch Ihr Geburtsdatum und -ort, Medium und Funktion an. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Plätze für Medienvertreterinnen und -vertreter begrenzt sind.

Hinweis für Kamerateams:

Übertragungen aus dem Veranstaltungssaal sind möglich. Bitte wenden Sie sich dazu bei Ihrer Ankunft an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BKA-Pressestelle.

Hinweise für Übertragungswagen:

Neben der Veranstaltungshalle stehen zwei Stellplätze für Übertragungswagen zur Verfügung. Melden Sie Übertragungswagen einschließlich der zugehörigen KFZ-Kennzeichen bitte gesondert per E-Mail unter pressestelle@bka.bund.de an.

Rechtliche Informationen zur Datenerhebung: Dem Bundeskriminalamt obliegt gemäß §8 Abs. 1 BKAG die Sicherung eigenen Veranstaltungen gegen Gefahren, welche die Erfüllung seiner Aufgaben beeinträchtigen. Vor dem Hintergrund der Erfüllung dieses gesetzlichen Auftrages, erhebt das BKA personenbezogene Daten derjenigen, die an der Veranstaltung des BKA teilnehmen. Mit der Datenerhebung verfolgt das BKA das Ziel, mögliche Gefahrenquellen festzustellen und erforderlichenfalls geeignete gefahrenabwehrende Maßnahmen zu treffen. Die Befugnis zur Datenerhebung folgt aus § 9 Abs. 2 S. 1 BKAG. Hiernach kann das BKA personenbezogene Daten erheben, soweit dies zur Erfüllung der behördlichen Eigenschutzaufgaben gemäß § 8 BKAG erforderlich ist. Eine Einwilligung des Betroffenen in die Datenerhebung setzt die Befugnisnorm nicht voraus.

