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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Parkschule +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Samstag, 14. März 2026, 10:00 Uhr, bis Montag, 16. März 2026, 07:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in die Parkschule in der Stedinger Straße in Delmenhorst ein.

Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften sich die Gesuchten Zutritt zur Schule und durchsuchten in der Folge verschiedene Räumlichkeiten.

Es entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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