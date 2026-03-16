Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Gemeinsame Aufnahme mehrerer Umweltdelikte durch Landkreis und Polizei in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 12. März 2026, gegen 10:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Brake mit Vertretern des Landkreises Wesermarsch ein verwittertes Grundstück im Rittersweg in Elsfleth.

Auf dem Grundstück wurden mehrere Altfahrzeuge festgestellt, die nach ersten Erkenntnissen mehrere Jahre ungenutzt auf dem Grundstück standen.

Von zwei Fahrzeugen ging eine Gefahr für den Boden/ Untergrund aus.

Der Landkreis leitete entsprechende Verfahren ein.

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