Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 28 in Hatten +++ Schwangere Frau verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Hatten ist am Montag, 16. März 2026, gegen 15:10 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Eine schwangere Frau erlitt leichte Verletzungen.

Die 32-jährige Oldenburgerin war mit einem VW auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg unterwegs. Durch einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit kam sie zwischen den Anschlussstellen Hude und Hatten nach rechts von ihrem Fahrstreifen ab. Sie kollidierte zunächst seitlich mit dem Lkw eines 33-Jährigen aus dem Ammerland und prallte danach in die mittleren Schutzplanken. Es folgte ein 57-jähriger Friesländer, der mit seinem Mercedes gegen den auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand gekommenen VW fuhr.

Die 32-Jährige wurde leicht verletzt, vor Ort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ihr VW und der Mercedes des Friesländers waren nach den Zusammenstößen nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden von über 50.000 Euro.

Weil in den ersten eingehenden Notrufen von einem in Brand geratenen Fahrzeug die Rede war, wurde auch die Feuerwehr alarmiert. Die Freiwilligen Wehren aus Falkenburg, Dingstede, Bergedorf und Sandkrug rückten mit 39 Einsatzkräften zur Unfallstelle aus.

Nach dem Unfall waren beide Fahrstreifen der Autobahn 28 blockiert. Der Verkehr wurde über den Standstreifen am Unfallort vorbeigeführt. Die Freigabe der Autobahn erfolgte gegen 17:00 Uhr, nachdem beide Autos abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt waren. Im Feierabendverkehr bildete sich ein Stau, der zeitweise eine Länge von fünf Kilometern hatte.

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