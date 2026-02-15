Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Gevelsberg (ots)
Am Freitag den 13. Februar kam es gegen 19.35 Uhr in Gevelsberg an der Kreuzung Hagener Straße / Friedhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fußgänger. Ein 48-jähriger Gevelsberger beabsichtigte, mit seinem Mercedes von der Hagener Straße in die Friedhofstraße nach links abzubiegen. Hierbei übersah er einen 55-jährigen Gevelsberger, welcher die Friedhofstraße an der grünlichtzeigenden Fußgängerampel überquerte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Fußgänger leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus gebracht. (MJA)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell