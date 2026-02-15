Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Am Freitag den 13. Februar kam es gegen 19.35 Uhr in Gevelsberg an der Kreuzung Hagener Straße / Friedhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fußgänger. Ein 48-jähriger Gevelsberger beabsichtigte, mit seinem Mercedes von der Hagener Straße in die Friedhofstraße nach links abzubiegen. Hierbei übersah er einen 55-jährigen Gevelsberger, welcher die Friedhofstraße an der grünlichtzeigenden Fußgängerampel überquerte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Fußgänger leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus gebracht. (MJA)

