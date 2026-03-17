Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kellerbrand einer Doppelhaushälfte in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Zum Kellerbrand einer Doppelhaushälfte kam es am Montag, 16. März 2026, gegen 20:50 Uhr, in der Sielstraße in Nordenham.

Eine 27-jährige Anwohnerin verständigte den Notruf, als sie aus dem Keller des Hauses eine starke Rauchentwicklung wahrnahm.

Die Freiwillige Feuerwehr Nordenham rückte mit 33 Kameraden und Kameradinnen an und leitete sofort die Löschung des Kellerbrandes in die Wege. Durch das professionelle Vorgehen der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes auf die weiteren Räume des Hauses verhindert werden.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die Polizei Nordenham beschlagnahmte den Brandort.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Ob oder inwiefern der in Betrieb befindliche Trockner im Kellerraum ursächlich für den Brand war, ist gegenwärtig Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer des Einsatzes am Brandort wurde die Sielstraße zwischen der Walther-Rathenau-Straße und der Martin-Pauls-Straße gesperrt.

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