Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (317) Unsittliches Verhalten in Freizeitbad - Tatverdächtiger festgenommen
Stein (ots)
Am Sonntagnachmittag (05.04.2026) fiel in einem Freizeitbad in Stein (Lkrs. Fürth) ein Mann durch unsittliches Verhalten auf. Die Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen noch vor Ort fest.
Gegen 16:00 Uhr wandten sich zwei jugendliche Mädchen an einen Bademeister, nachdem ein Mann im Bereich der Umkleiden augenscheinlich an sich exhibitionistische Handlungen vorgenommen hatte.
Eine verständigte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Stein traf den 46-jährigen Tatverdächtigen (bellarusisch) vor Ort an und nahm ihn vorläufig fest. Der Mann war zudem erheblich alkoholisiert.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen.
Die Polizei leitete gegen den 46-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen ein.
Erstellt durch: Michael Sebald
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