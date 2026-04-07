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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (319) Kontrollaktionen in Mittelfranken zum "Carfreitag" und im Rahmen des Auftakts der Motorradsaison

Mittelfranken (ots)

Am sogenannten "Carfreitag" (03.04.2026) sowie am darauffolgenden Sonntag und Montag (05./06.04.2026) führten Einsatzkräfte der Kontrollgruppen CarTuning und Motorrad des Polizeipräsidiums Mittelfrankens gezielte Verkehrs- und Technikkontrollen durch. Die Beamten überprüften insgesamt 150 Fahrzeuge.

Die Polizisten waren am Karfreitag unter Einbeziehung ziviler Motorräder und Pkw in Nürnberg, Fürth, Schwabach, Schwaig bei Nürnberg, Roth und Hilpoltstein im Einsatz. Größere Ansammlungen der Poser- und Tuningszene konnten hierbei nicht festgestellt werden. Im Nürnberger Stadtgebiet trafen die Beamten auf kleinere Gruppen sowie auf viele einzelne, teils hochmotorisierte Fahrzeuge.

Am Ostersonntag und Ostermontag war die Kontrollgruppe Motorrad darüber hinaus mit zivilen Krädern und Action-Kamera-Systemen im Einsatz. Ziel war es insbesondere, Verstöße beweissicher zu dokumentieren und die Verkehrssicherheit im Zusammenhang mit dem saisonbedingt steigenden Motorradverkehr zu erhöhen.

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen überprüften die Einsatzkräfte insgesamt 150 Fahrzeuge.

In sechs Fällen beanstandeten die Beamten das Erlöschen der Betriebserlaubnis; die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Darüber hinaus wurden Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit einem frisierten Kleinkraftrad eingeleitet. In acht Fällen wurden Fahrzeugführer wegen des Verdachts des unzulässigen Lärms zur Anzeige gebracht.

Bei den polizeilichen Geschwindigkeitsmessungen wurden Verstößen mit zwei taurigen Höchstwerten von 100 km/h bei erlaubten 50 km/h und 125 km/h bei zulässigen 70 km/h festgestellt.

Im Rahmen der Motorradkontrollen fertigten die Beamten zudem elf Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen und beanstandeten an 14 Fahrzeugen Mängel.

Ziel solcher Kontrolleinsätze ist es, die Gefahren im Straßenverkehr zu minimieren, daher wird die Polizei diese auch im weiteren Verlauf der Saison fortsetzen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl

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Polizeipräsidium Mittelfranken
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E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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