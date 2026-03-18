Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Diebstahl durch falschen Handwerker - Wagenfeld, Trickdiebstahl - Stuhr, Einbruch in Fahrzeughandel ---

Diepholz (ots)

Bassum, Diebstahl durch falschen Handwerker

Am vergangenen Dienstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr gab sich ein unbekannter Täter gegenüber der 89-jährigen Geschädigten als Handwerker aus und spiegelte ihr vor, dass er Malerarbeiten durchführen müsse. Nachdem ihm Einlass gewährt wurde, entwendete er aus ihrer Wohnung in Bassum, Zur Stiftseiche, persönliche Gegenstände in einem unbeobachteten Moment.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 40-45 Jahre alt - kräftige Statur - schwarze, kurze, gelockte Haare - leicht dunkelhäutig - dunkle Jeansjacke - schwarze Hose

Die Polizei Syke bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 04242 9690.

Wagenfeld, Trickdiebstahl

Ein unbekannter Täter verwickelte die 86-jährige Geschädigte am 17.03.2026, gegen 17:00 Uhr an ihrer Anschrift in Wagenfeld, Mondstraße, zunächst in ein Gespräch. Ein zweiter Täter verschaffte sich in diesem Moment widerrechtlich Zutritt in das Wohnhaus der 86-Jährigen und entwendete aus diesem Wertgegenstände.

Die tatverdächtigen Männer wurden wie folgt beschrieben: Täter 1

- männlich - ca. 30 - 35 Jahre alt - ca. 160 - 165 cm groß - beige Kappe auf dem Kopf

Täter 2

- männlich - ca. 25 Jahre alt - ca. 185 cm groß - schlanke Statur - dunkler Teint - lockige Haare

Die Täter nutzten mutmaßlich einen weißen VW Caddy mit verblichener Werbeaufschrift und Essener Kennzeichen (E-).

Zeugen, die Tathinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz unter der Tel.-Nr. 05441 9710 zu melden.

Stuhr, Einbruch in Fahrzeughandel

Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Tatzeitraum vom 16.03.2026, 22:00 Uhr bis 17.03.2026, 08:30 Uhr gewaltsam Zutritt in einen Fahrzeughandel in Stuhr, Nikolaus-Otto-Straße. Dort entwendete der Täter Gegenstände der Firma und entfernte sich im Anschluss unerkannt vom Tatort.

Die Polizei Weyhe bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 0421 80660.

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