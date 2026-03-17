Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Mit Gegenverkehr kollidiert - Stuhr, Verkehrsunfallflucht - Hüde, Diesel Diebstahl ---

Diepholz (ots)

Syke - Mit Gegenverkehr kollidiert

Eine 62-jährige Pkw-Fahrerin ist am Montagnachmittag gegen 14.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Syke, Herrlichkeit (B 6), verletzt worden. Die 62-jährige befuhr mit ihrem Pkw die B 6 in Richtung Heiligenfelde. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Pkw eines 72-jährigen Fahrers. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 20000 Euro.

Stuhr - Pkw beschädigt und geflüchtet

Am Sonntagnachmittag wurde auf dem Friedhofsparkplatz an der Stuhrer Landstraße ein Pkw Mercedes von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Mercedes war in der Zeit von 13.45 Uhr bis 16.00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Der Verursacher ist vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw geraten und hat einen Schaden von mindestens 2000 Euro hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Hüde - Diesel Kraftstoff entwendet

Im Laufe des letzten Wochenendes von Freitagnachmittag bis Montagmorgen haben Unbekannte von einer Baustelle in Hüde, Zum Fischerort, insgesamt ca. 1000 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Die Täter zapften von vier Baumaschinen den Kraftstoff ab. Da der Diebstahl einige Zeit in Anspruch genommen haben muss und für den Transport ein Fahrzeug bereitgestanden haben muss, bittet die Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, um Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell