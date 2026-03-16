Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Pkw landet im Graben - Stuhr, Einbruch in Wohnhaus - Syke, Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ---

Diepholz (ots)

Bassum - Pkw landet im Graben

Am Sonntagmorgen gegen 06.40 Uhr landete ein Pkw auf der B 51 in Döhren im Graben. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Ein 18-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Pkw die B 51 in Richtung Bremen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er rechts von der Straße ab, streifte zwei Bäume und landete kopfüber im Graben. Der leicht verletzte Fahrer konnte sich selbst befreien und wurde anschließend vom Rettungsdienst versorgt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit, musste geborgen und abgeschleppt werden. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro.

Stuhr - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind am Sonntagnachmittag in ein Wohnhaus in Fahrenhorst, Waldwinkel, eingebrochen. Der oder die Täter drangen in der Zeit von 13 Uhr bis 21 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in das Wohnhaus ein. Hier durchsuchten sie nahezu alle Räume und öffneten Schränke. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Sonntagabend wurden bei einem Verkehrsunfall in Gessel, An der Wassermühle, insgesamt drei Personen verletzt. Ein 62-jähriger Fahrer wollte gegen 19.15 Uhr von der Straße An der Wassermühle nach links in die Syker Straße abbiegen. Er übersah dabei den entgegenkommenden Pkw eines 19-jährigen Fahrers. Beide Fahrzeuge kollidierten, dabei wurden beide Fahrer und eine 17-jährige Mitfahrerin im Pkw des 18-Jährigen leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten. An den Pkw entstand ein Schaden von zusammen ca. 28000 Euro.

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