Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Neuenkirchen (bei Bassum)- Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ---

Diepholz (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am heutigen Vormittag gegen 10.35 Uhr auf der B 61 wurden zwei Personen schwer und zwei leichter verletzt.

Ein 43-jähriger Fahrer wollte mit seinem Kleintransporter von der Hooper Straße kommend die B 61 in Richtung K 55 überqueren. Hierbei übersah er auf der B 61 den Pkw eines 39-jährigen Fahrers. Dieser war mit seiner Frau und Kind in Richtung Neuenkirchen unterwegs. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrer schwer verletzt. Der 43-jährige Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 39-jährige Fahrer, seine 34-jährige Frau und das 8-jährige Kind wurden vom Rettungsdienst verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die umfangreiche Unfallaufnahme musste die B 61 für gut drei Stunden voll gesperrt werden.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, zu melden.

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