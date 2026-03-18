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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Ortsteil Bramstedt - Brand in einem landwirtschaftlichen Gehöft, zwei verletzte Personen ---

Diepholz (ots)

Am 17.03.2026, um 23:51 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in einem landwirtschaftlichen Gehöft in Bassum, Ortsteil Bramstedt, Bünte, informiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Zimmer des Gehöfts in Brand steht.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Zwei Bewohner erlitten eine Rauchgasintoxikation und wurden einmal als leicht verletzt und einmal als schwer verletzt eingestuft. Der schwer verletzte Bewohner wurde in ein Krankenhaus verbracht. Das brandbetroffene Zimmer wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf ca. 75.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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