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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Seniorenheim von Einbrechern angegangen.

Lippe (ots)

In der Moltkestraße versuchten bislang Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Montagmittag (20. - 23.03.2026) in das Büro eines Seniorenheims einzubrechen. Eine Tür hielt stand, so dass es den Tätern nicht gelang diese aufzubrechen. Hinweise von Zeugen zum Einbruchsversuch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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