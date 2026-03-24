POL-LIP: Bad Salzuflen. Seniorenheim von Einbrechern angegangen.
Lippe (ots)
In der Moltkestraße versuchten bislang Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Montagmittag (20. - 23.03.2026) in das Büro eines Seniorenheims einzubrechen. Eine Tür hielt stand, so dass es den Tätern nicht gelang diese aufzubrechen. Hinweise von Zeugen zum Einbruchsversuch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.
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