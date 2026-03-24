POL-LIP: Lemgo. Einbruchsversuch an Camping-Platz.

Lippe (ots) - Im Gröchteweg stürzte ein Pedelec-Fahrer am Freitagnachmittag (20.03.2026) gegen 15.15 Uhr und erlitt schwere Verletzungen. Der 73-Jährige war in Richtung Herford unterwegs und geriet nach ersten Erkenntnissen mit einem Reifen in eine Spurrinne auf der Fahrbahn. Der Radfahrer aus Herford verlor die Kontrolle und kam zu Fall. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Klinikum. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

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