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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (321) 29-jähriger Niclas W. aus Erlangen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Erlangen (ots)

Seit heute (07.04.2026) wird der 29-jährige Niclas W. aus Erlangen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Vermisste hielt sich zuletzt vermutlich in der Rathsberger Straße in Erlangen auf und ist seitdem verschwunden. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei, bei denen unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, führten nicht zum Auffinden des 29-Jährigen. Eventuell ist er mit einem Fahrrad unterwegs. Eine aktuelle Personenbeschreibung sowie Details zu dem Fahrrad liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Ein Bild des Vermissten steht zur Veröffentlichung als Download zur Verfügung.

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/100944/index.html

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131 760 - 0, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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