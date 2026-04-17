Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand bei Schweißarbeiten an Einfamilienhaus

Landkreis Sömmerda (ots)

Donnerstagmittag (16.04.2026) kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Brand an einem Einfamilienhaus. Gegen 13:50 Uhr führte ein Mann in Großneuhausen an dem Vordach eines Anbaus Schweißarbeiten durch. Dabei entzündete sich nach ersten Erkenntnissen unter dem Vordach gelagertes Stroh. In der weiteren Folge wurden der Anbau sowie die Fassade des Einfamilienhauses beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei unterstützte die Feuerwehr vor Ort mit Absperrmaßnahmen. Für heute ist eine Brandortuntersuchung durch die Kriminalpolizei geplant. (DS)

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