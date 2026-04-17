Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Baucontainer

Erfurt (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (16.04.2026) hatten es Diebe in einem Erfurter Vorort auf Werkzeug abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu einem Container und stahlen anschließend u. a. einen Winkelschleifer, einen Akkuschrauber und ein Lasergerät im Gesamtwert von etwa 8.000 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. (SO)

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