Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (Ulm) Munderkingen - Betrunken gefahren und mehrere Unfälle verursacht

Ulm (ots)

Am Freitagnachmittag beobachtete eine Zeugin, wie eine Dame mit ihrem VW Polo in der Marktstraße in Munderkingen gegen mehrere geparkte Fahrzeuge fuhr und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Aufgrund von Hinweisen zum Kennzeichen des VWs konnte die Halterin ermittelt und vor deren Wohnanschrift ihr stark beschädigtes Fahrzeug festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass die 60-jährige Dame zuvor in einer Kneipe mehrere Whiskeys getrunken hatte und anschließen unter Alkoholeinwirkung nach Hause fuhr. Die Durchführung eines Atemalkoholtests war der Verursacherin nicht mehr möglich, weshalb bei ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde zudem beschlagnahmt. Während der Fahrt beschädigte die Fahrerin mindesten zwei weitere, am Fahrbahnrand geparkte VWs. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15 000 Euro. Aufgrund der nicht abschließend ermittelbaren Fahrtstrecke können weitere beschädigte Fahrzeuge nicht ausgeschlossen werden. Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei in Ehingen unter der 07391/588113 in Verbindung zu setzen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Steffen Schwarz) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0424199)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell