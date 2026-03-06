Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fahrstreifen gewechselt

Am Donnerstag verursachte ein VW-Fahrer in Ulm einen Unfall mit Sachschaden.

Ulm (ots)

Kurz nach 6 Uhr war der 55-Jährige mit seinem VW auf dem Bismarckring in Richtung A8 unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung zur Zinglerstraße wollte er auf die linke Spur wechseln. Beim Spurwechsel übersah er offenbar einen 50-Jährigen, der bereits den Fahrstreifen befuhr. Es kam zum Unfall. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Sachschaden an den fahrbereiten Fahrzeugen auf 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

++++ 0410847(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

