Geld und Schweiß hat ein Fitnessinteressierter in den vergangenen Tagen in Erbach verloren. Nun kam die Polizei einem 16-Jährigen auf die Schliche.

Am Montag kam in einem Sportbetrieb in Erbach ein Geldbeutel samt Dokumente und Zahlungskarten abhanden. Die Wertgegenstände und persönlichen Sachen deponierte der Sportler in den Umkleideräumen. Während der Fitnessbegeisterte schwitzte, begab sich ein zunächst Unbekannter in die Umkleideräume. In einem unbemerkten Augenblick klaute der Dieb einen Geldbeutel samt Scheckkarten. Mit den erbeuteten Kreditkarten tätigte der Unbekannte in Ulm mehrere Zahlungen ohne PIN-Eingabe. Dabei wurde er wohl auch gefilmt und so kamen die Ermittler dem jungen Mann auf die Schliche. Anhand der geführten Ermittlungen des Polizeipostens Erbach konnte nun ein 16-Jähriger dingfest gemacht werden. Der ist wohl selbst Mitglied im Verein und nutzte diesen Umstand zur Tatbegehung aus. Ein Teil der Beute konnte bei dem Jugendlichen aufgefunden werden. Die Eltern wurden informiert. Der junge Mann muss sich nun wegen dem Diebstahl und drei Fällen von Betrug verantworten. Die Höhe der Beute dürfte sich im Bereich von 50 Euro bewegen.

Die Polizei rät, zu Sport und Spiel möglichst wenig Geld und sonst keine Wertsachen mitzunehmen. Die Wertsachen, die unumgänglich dabei sein müssen, sollten nicht in den Kabinen zurückgelassen werden. Vielmehr sollten sie unter ständiger Aufsicht sein. Auch die Aufbewahrung im Auto ist keine gute Lösung. Denn ein Auto ist kein Tresor. Und Diebe nutzen jede Gelegenheit.

