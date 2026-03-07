Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Exhibitionist festgenommen

Unsittlich verhalten hat sich am Freitagabend ein 44jähriger Mann in der Ulmer Innenstadt

Ulm (ots)

Gegen 21.40 Uhr saß ein junges Pärchen in einer Gaststätte im Neuen Graben beim Essen. Während dessen fiel ihnen ein Mann außerhalb der Gaststätte auf. Der hatte sich direkt vor dem Fenster positioniert. Zunächst suchte er nur den Blickkontakt zu einer 21jährigen Frau im Lokal. Plötzlich zog er seine Hoser herunter und begann an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Der 26jährige Begleiter am Tisch der Frau wurde Zeuge des Vorfalls und ging vor die Gaststätte, um den Mann zur Rede zu stellen. Der Exhibitionist suchte daraufhin sein Heil in der Flucht. Die währte nicht lange. Während der Verfolgung des flüchtigen Sittenstrolchs gab der Zeuge über Notruf fortwährend seinen Standort durch. Einer Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte gelang es, den 44jährigen festzunehmen. Seinen wenig glaubhaften Ausreden zum Trotz erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Exhibitionismus. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0425390)

