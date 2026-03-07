PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Exhibitionist festgenommen
Unsittlich verhalten hat sich am Freitagabend ein 44jähriger Mann in der Ulmer Innenstadt

Ulm (ots)

Gegen 21.40 Uhr saß ein junges Pärchen in einer Gaststätte im Neuen Graben beim Essen. Während dessen fiel ihnen ein Mann außerhalb der Gaststätte auf. Der hatte sich direkt vor dem Fenster positioniert. Zunächst suchte er nur den Blickkontakt zu einer 21jährigen Frau im Lokal. Plötzlich zog er seine Hoser herunter und begann an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Der 26jährige Begleiter am Tisch der Frau wurde Zeuge des Vorfalls und ging vor die Gaststätte, um den Mann zur Rede zu stellen. Der Exhibitionist suchte daraufhin sein Heil in der Flucht. Die währte nicht lange. Während der Verfolgung des flüchtigen Sittenstrolchs gab der Zeuge über Notruf fortwährend seinen Standort durch. Einer Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte gelang es, den 44jährigen festzunehmen. Seinen wenig glaubhaften Ausreden zum Trotz erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Exhibitionismus. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0425390)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren