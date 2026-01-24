Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.01.2026 gegen 23:00 Uhr stoppte eine Streife einen 13-Jährigen auf einem E-Scooter in der Chemnitzer Straße. Der Junge war nicht nur zu jung zum Führen eines E-Scooters sondern war zusätzlich auch noch ohne gültige Versicherung unterwegs. Die Weiterfahrt wurde daraufhin durch die Streife untersagt. Anschließend wurde das Kind an seine Eltern übergeben.

Gegen den Vater des Jungen wurde eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das PflichtVG eingeleitet, da dieser Halter des Scooters ist.

