POL-EU: Im Kreisverkehr übersehen

Blankenheim-Reetz (ots) - Am Samstag (5. Juli) kam es gegen 14.50 Uhr in der Straße Langenbusch in Blankenheim-Reetz zu einem Heckenbrand. Der Eigentümer hatte zuvor Arbeiten mit einem Gasbrenner an seiner Hecke durchgeführt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann die Hecke nach Beendigung der Arbeiten mit Wasser übergossen. Kurze Zeit später entflammte die Glut erneut und setzte die Hecke in Vollbrand. Die ...

