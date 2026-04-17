Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geldkassette aus Büro gestohlen

Erfurt (ots)

Hartnäckige Diebe machten sich in den vergangenen Tagen an einem Büro in Erfurt zu schaffen. Die Unbekannten brachen im Tatzeitraum von Mittwoch bis Donnerstag mit Gewalt in eine Firma in der Brühler Straße ein. Zunächst versuchten die Einbrecher sich über eine Balkontür Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Da dieser Versuch missglückte, brachen sie ein Fenster auf und stiegen anschließend in die Räumlichkeiten ein. Aus dem Büro stahlen die Täter u. a. eine Geldkassette mit unbekanntem Inhalt. Auf ihrem Beutezug verursachten die Diebe einen Sachschaden von mindestens 900 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

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