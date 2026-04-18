Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerwiegender Verkehrsunfall

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Erfurt (ots)

Am 17.04.2026 gegen 16:00 Uhr kam es in Erfurt Süd-Ost zu einem schwerwiegenden Auffahrunfall. Eine 39 Jahre alte VW Fahrerin befuhr die Straße Am Urbicher Kreuz in Richtung Am Herrenberg. Dort hielt sie an einem Fußgängerüberweg, um Passanten das Überqueren zu ermöglichen. Ein dahinter fahrender 22jähriger Fordfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den stehenden VW auf. Hierbei wurden sowohl der Unfallverursacher, als auch die VW Fahrerin und ihre beiden Insassaen (minderjährige Kinder) leicht verletzt. Alle wurden zur Untersuchung in örtliche Krankenhäuser gebracht. Aufgrund des Unfalls mussten beide Fahrzeuge, welche erheblich beschädigt wurden, abgeschleppt werden. Zur Bergung der Fahrzeuge und Räumung der Unfallstelle kam es für etwa zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Gesamtschaden wird auf 12.500 Euro geschätzt. (MF)

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