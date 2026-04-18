Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: gestohlener Transporter gefunden
Erfurt (ots)
Nach Hinweis eines Zeugen konnte der am Vortrag entwendete Kleintransporter Ford Tourneo Custom der Erfurter Fachhochschule in der Krämpfervorstadt aufgefunden werden. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz abgestellt. Durch die Erfurter Kriminalpolizei wurden am und im Fahrzeug mehrere Spuren gesichert, anschließend konnte das Gefährt an den Eigentümer herausgegeben werden. Trotz Einsatz eines Fährtenspürhundes konnte der Dieb vorerst nicht aufgegriffen werden. Die Spurenauswertung wird weitere Ermittlungsansätze liefern.
Die Erfurter Polizei bedankt sich ausdrücklich beim Hinweisgeber. (MF)
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