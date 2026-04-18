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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: gestohlener Transporter gefunden

Erfurt (ots)

Nach Hinweis eines Zeugen konnte der am Vortrag entwendete Kleintransporter Ford Tourneo Custom der Erfurter Fachhochschule in der Krämpfervorstadt aufgefunden werden. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz abgestellt. Durch die Erfurter Kriminalpolizei wurden am und im Fahrzeug mehrere Spuren gesichert, anschließend konnte das Gefährt an den Eigentümer herausgegeben werden. Trotz Einsatz eines Fährtenspürhundes konnte der Dieb vorerst nicht aufgegriffen werden. Die Spurenauswertung wird weitere Ermittlungsansätze liefern.

Die Erfurter Polizei bedankt sich ausdrücklich beim Hinweisgeber. (MF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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