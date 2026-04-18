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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Oldtimer ausgebrannt

LPI-EF: Oldtimer ausgebrannt
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Erfurt (ots)

Am frühen Samstagabend kam es in der Nordhäuser Straße in Erfurt zu einem Fahrzeugbrand. Ein 51-jähriger Fahrzeugführer war mit seinem 47 Jahre alten VW Käfer unterwegs, als der Pkw nach seinen Angaben plötzlich ausging und Rauchentwicklung auftrat.

Innerhalb kurzer Zeit geriet das Fahrzeug in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zwar unter Kontrolle bringen, ein vollständiges Ausbrennen des Oldtimers jedoch nicht mehr verhindern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde zudem der Fahrbahnbelag beschädigt. Die Höhe dieses Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.(ER)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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