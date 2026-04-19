Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Demonstration gegen Rechts in Erfurt
Erfurt (ots)
Am frühen Sonntagabend fand in der Erfurter Innenstadt eine Kundgebung mit anschließendem Aufzug unter dem Motto "Gegen rechte Gewalt" statt. Rund 250 Teilnehmer versammelten sich hierzu auf dem Bahnhofsvorplatz. Im Zuge des Aufzuges kam es lediglich zu kurzzeitigen Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr. Die Versammlung verlief überwiegend friedlich. Seitens der Einsatzkräfte wurden insgesamt vier Verstöße gegen das Versammlungsgesetz festgestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.(ER)
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