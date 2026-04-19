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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Demonstration gegen Rechts in Erfurt

Erfurt (ots)

Am frühen Sonntagabend fand in der Erfurter Innenstadt eine Kundgebung mit anschließendem Aufzug unter dem Motto "Gegen rechte Gewalt" statt. Rund 250 Teilnehmer versammelten sich hierzu auf dem Bahnhofsvorplatz. Im Zuge des Aufzuges kam es lediglich zu kurzzeitigen Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr. Die Versammlung verlief überwiegend friedlich. Seitens der Einsatzkräfte wurden insgesamt vier Verstöße gegen das Versammlungsgesetz festgestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.(ER)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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