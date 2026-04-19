LPI-EF: Demonstration gegen Rechts in Erfurt

Sömmerda (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 04:50 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda nach Kölleda in den Ortsteil Backleben zu einem Brand an einem Einfamilienhaus in der Großmonraer Straße gerufen. Aus ungeklärter Ursache geriet die ans Wohnhaus grenzende Werkstatt mit Heizraum in Brand. Diese stand bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei voll mit Qualm und es war eine deutliche Rauchentwicklung aus dem ...

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