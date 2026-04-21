POL-DA: Darmstadt / Rüsselsheim / Südhessen: Einbruchschutz bleibt Thema - Polizei setzt auf Beratung und Prävention

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Südhessen: Einbruchschutz bleibt Thema - Polizei setzt auf Beratung und Prävention

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Darmstadt / Rüsselsheim / Südhessen (ots)

Nach drei intensiven Messetagen auf der Darmstädter Baumesse zieht die Polizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen eine positive Bilanz - und richtet den Blick zugleich nach vorne. Das große Interesse der Besucherinnen und Besucher hat einmal mehr gezeigt: Der Schutz vor Einbruch ist für viele Bürgerinnen und Bürger ein wichtiges Anliegen. Rund 600 Menschen nutzten die Gelegenheit, sich am Informationsstand der Fachberaterinnen und Fachberater umfassend zum Thema Einbruchschutz zu informieren. Besonders erfreulich: Die steigende Nachfrage geht einher mit einer klaren Erkenntnis, dass wirksamer mechanischer Einbruchschutz Taten verhindern kann. Aktuelle Zahlen zeigen, dass fast die Hälfte aller gemeldeter Taten bereits im Versuchsstadium scheitert.

Wer die Baumesse verpasst hat oder weiterführenden Beratungsbedarf hat, bekommt schon bald die nächste Gelegenheit: Am 12. Mai 2026 sind die Fachberaterinnen und Fachberater gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Rüsselsheim auf dem Marktplatz in Rüsselsheim vor Ort. In der Zeit von 10:00 bis 11:30 Uhr stehen sie für Fragen rund um das Thema Einbruchschutz zur Verfügung und geben wertvolle Tipps, wie man das eigene Zuhause effektiv sichern kann.

Darüber hinaus bietet die Polizeiliche Beratungsstelle auch individuelle Unterstützung an. Neben persönlichen Beratungsgesprächen sind insbesondere Vor-Ort-Begehungen möglich, bei denen Sicherheitslücken direkt am Objekt erkannt und konkrete Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Interessierte können unkompliziert Kontakt aufnehmen unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 40444 oder per E-Mail an beratungsstelle.ppsh@polizei.hessen.de. Die Polizei Südhessen setzt weiterhin auf Prävention und lädt alle Bürgerinnen und Bürger in Südhessen ein, dieses kostenfreie Angebot aktiv zu nutzen.

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