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Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Schulwegunfall - Jugendlicher verletzt, Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

Ein 15- Jähriger aus Emsdetten ist in Begleitung seiner Eltern in der letzten Woche zur Polizei gegangen, um eine Verkehrsunfallflucht von Donnerstag, 16.04.2026 anzuzeigen, bei der der Jugendliche verletzt worden ist. Er ist an dem Donnerstag gegen 07.40 Uhr auf Feldhoek in Richtung Neuenkirchener Straße mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen. Zeitgleich ist eine unbekannte männliche Person, ebenfalls mit einem Fahrrad auf dem St. Arnoldweg in Fahrtrichtung Westring unterwegs gewesen. Im Kreuzungsbereich Feldhoek / St. Arnoldweg kam es zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer. Beide Radfahrer tauschten sich aus und die Wege trennten sich wieder. Anschließend sind bei dem Jugendlichen schwere Verletzungen festgestellt worden. Nun sucht die Polizei den unbekannten Radfahrer. Er soll männlich und zwischen 40 und 55 Jahre alt gewesen sein. Er hat eine schwarz-graue Kurzhaarfrisur und trug zum Unfallzeitpunkt eine blaue Softshelljacke. Unterwegs war er mit einem E-Bike. Wer Angaben zu dem Unfall und, oder dem unbekannten Radfahrer machen kann, wird gebeten die Polizei Emsdetten unter 02572/9306-4415 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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