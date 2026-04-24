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POL-OS: Osnabrück: Polizei Osnabrück startet neues Format auf WhatsApp - Fundfahrrad-Freitag

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Osnabrück (ots)

Die Polizei Osnabrück startet ab heute ein neues Format auf ihrem WhatsApp-Kanal: den "Fundfahrrad-Freitag". Ab sofort werden dort jeden Freitag bis zu fünf Fahrräder vorgestellt, die im Zuständigkeitsbereich der Polizei aufgefunden wurden und bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden konnten. Allein im vergangenen Jahr wurden bei der Polizei Osnabrück mehrere hundert Fahrräder als Fundsachen registriert. Hinter jedem dieser Räder steckt eine Geschichte - und oft auch die Hoffnung, dass es wieder in die richtigen Hände zurückkehrt.

Mit dem neuen Format möchte die Polizei die Chancen erhöhen, Eigentümer und Fahrräder wieder zusammenzubringen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können die veröffentlichten Fahrräder ansehen und prüfen, ob sich vielleicht ihr vermisstes Rad darunter befindet.

Hinweise zu den veröffentlichten Fahrrädern nimmt die Ermittlungsgruppe Fahrrad unter folgender E-Mail-Adresse entgegen:

egf@pi-os.polizei.niedersachsen.de

Die Polizei bittet darum, bei Hinweisen möglichst aussagekräftige Informationen, wie beispielsweise Rahmennummern, besondere Merkmale oder Eigentumsnachweise, mitzuteilen.

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