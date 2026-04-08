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Polizei Düren

POL-DN: Auffahrunfall mit drei Verletzten

Düren (ots)

Am Dienstagnachmittag (07.04.2026) kam es auf der Monschauer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kraftrad. Dabei wurden drei Personen verletzt.

Gegen 17:00 Uhr befuhr eine 19-jährige Dürenerin mit ihrem Pkw die Monschauer Straße aus Richtung Aachener Straße kommend in Richtung Bahnstraße. Auf Höhe des Parkplatzes eines Lebensmittelgeschäfts beabsichtigte sie, nach links auf diesen einzubiegen. Dazu musste sie verkehrsbedingt ihren Pkw zum Stillstand bringen, um den entgegenkommenden Verkehr durchfahren zu lassen.

Zeitgleich befuhr ein 20-jähriger Mann aus Niederzier mit seinem Kraftrad die Monschauer Straße ebenfalls in Richtung Bahnstraße. Mit auf dem Kraftrad befand sich eine 19-jährige Sozia aus Langerwehe. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen übersah der 20-Jährige die an der Einfahrt wartende 19-Jährige und fuhr mit seinem Kraftrad auf deren Pkw auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die 19-jährige Pkw-Fahrerin sowie der 20-jährige Kraftradfahrer leicht verletzt. Die Sozia des 20-Jährigen wurde schwer verletzt. Die drei Personen wurden jeweils mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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