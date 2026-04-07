Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall beim Abbiegen - ein Leichtverletzter

Merzenich (ots)

Am Montagnachmittag (06.04.2026) kam es im Kreuzungsbereich B264 / L264 zu einem Alleinunfall. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 15:15 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Bornheim mit seinem Kraftrad die B264 aus Düren kommend in Fahrtrichtung Golzheim. Er beabsichtigte, nach rechts auf die L264 abzubiegen. Beim Abbiegevorgang verlor der Fahrer nach jetzigem Stand der Ermittlungen die Kontrolle über das Kraftrad und stürzte. Das Fahrzeug rutschte dabei wenige Meter über die Fahrbahn.

Der 35-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

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