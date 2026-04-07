Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall beim Überholen - 18-Jährige leicht verletzt

Düren (ots)

Auf der K2 kam es am Donnerstag (02.04.2026) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde.

Die 18-Jährige aus Niederzier befuhr die K2 in Fahrtrichtung Arnoldsweiler und beabsichtigte, ein vor ihr fahrendes Fahrzeug zu überholen. Hierzu wechselte sie auf die Gegenfahrbahn. Als sie dort ein entgegenkommendes Fahrzeug bemerkte, brach sie den Überholvorgang ab und lenkte zurück auf ihre Fahrspur. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw geriet in den Graben.

Die Fahrerin wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

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