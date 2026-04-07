Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Einbrüche über das Osterwochenende - Polizei sucht Zeugen

Kreis Düren (ots)

Über das Osterwochenende kam es im Kreisgebiet zu mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Karfreitag (03.04.2026) verschafften sich gegen 21:15 Uhr zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße "Auf dem Stein" in Vettweiß. Die Täter durchsuchten mehrere Räume im Erd- und Obergeschoss und entwendeten unter anderem ärztlich verschriebenes Cannabis. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Am Samstag (04.04.2026) kam es gegen 12:09 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Grabenstraße in Niederzier. Die Geschädigte wurde durch ein lautes Geräusch, vermutlich verursacht durch das Zerbrechen von Glas, aufmerksam. Bei einer Nachschau stellte sie Beschädigungen an einer Fensterscheibe sowie an einem Fliegengitter fest. Ein Eindringen in das Gebäude gelang den Tätern offenbar nicht.

Zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Ostersonntag (05.04.2026), 00:15 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Odenthalstraße in Düren ein. Im Gebäude wurden insbesondere Räume im Obergeschoss durchsucht. Angaben zur Tatbeute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

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