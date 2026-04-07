Polizei Düren

POL-DN: Betrug durch falsche Polizistin - Seniorin verliert hohe Geldsumme

Düren (ots)

Am Ostermontag wurde eine Seniorin aus Düren Opfer eines Betrugs durch falsche Polizeibeamte. Die Polizei sucht Zeugen und warnt erneut vor dieser Betrugsmasche.

Gegen 12:35 Uhr erhielt die Frau einen Anruf über ihr Festnetztelefon. Eine weibliche Person sprach überwiegend auf Russisch und gab sich als Polizistin aus. Im weiteren Gespräch wurde der Seniorin mitgeteilt, ihre Tochter habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mädchen verletzt worden sei. Um eine angeblich notwendige Operation zu bezahlen und eine Inhaftierung der Tochter zu verhindern, sei eine hohe Geldsumme erforderlich. Im Verlauf des Gesprächs wurde der Frau kurz eine weitere weibliche Stimme vorgespielt, die sich als ihre Tochter ausgab und die Geldforderung bestätigte. Zudem wurde ihr suggeriert, ihr Ehemann befinde sich bereits auf einer Polizeiwache und sei nicht erreichbar. Die Seniorin sammelte daraufhin ihr gesamtes Erspartes in Höhe von etwa 37.000 Euro und verpackte dieses auf Anweisung in einem Karton. Kurze Zeit später erschien ein bislang unbekannter Mann an ihrer Wohnanschrift in der Binsfelder Straße, nahm das Geld entgegen und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 170 cm groß - kräftige Statur - kurze schwarze Haare - schwarzer Bart - schwarze Jacke - helles Shirt - schwarze Hose

Der Mann sprach während der Übergabe nicht.

Erst nach der Tat kam der Ehemann der Geschädigten nach Hause. Als er das Gespräch mit der angeblichen Polizistin übernahm und ankündigte, die Polizei zu verständigen, wurde ihm zunächst eine Rückgabe des Geldes in Aussicht gestellt. Dazu kam es jedoch nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Mann oder verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass sie am Telefon niemals Bargeld oder Wertgegenstände fordert. Betrüger setzen ihre Opfer häufig unter Druck und schildern angebliche Notlagen von Angehörigen. In solchen Situationen sollten Betroffene misstrauisch sein, das Gespräch beenden und selbst Kontakt zu Angehörigen oder der Polizei aufnehmen. Geld oder Wertsachen sollten grundsätzlich nicht an unbekannte Personen übergeben werden.

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