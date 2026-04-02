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POL-DN: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

POL-DN: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt
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Jülich (ots)

Bei dem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Baum in der Hermann-Barnikol-Straße gestern Nachmittag (01.04.2026) wurde eines der beiden im Fahrzeug befindlichen Kinder leicht verletzt.

Die 26-jährige Fahrerin des Pkw aus Jülich war um 14:41 Uhr auf der Hermann-Barnikol-Straße in Fahrtrichtung Victor-Gollancz-Straße unterwegs. Mit ihr im Fahrzeug befanden sich ihre Kinder im Alter von ein und vier Jahren. Beide waren ordnungsgemäß in Kindersitzen auf der Rückbank gesichert. Nach Angaben der Fahrerin hatte eines der Kinder plötzlich während der Fahrt angefangen stark zu husten, so dass sie kurzzeitig abgelenkt war. Dadurch sei sie aus langsamer Fahrt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und ohne Fremdeinwirkung frontal mit einem Baum kollidiert.

Durch den Zusammenstoß wurde eines der Kinder leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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