Polizei Düren

POL-DN: Leichtkraftrad entwendet - Die Polizei sucht Zeugen

Merzenich (ots)

Unbekannte Tatverdächtige entwendeten gestern (01.04.2026) einen Motorroller in Girbelsrath. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Rahmen einer Anzeigenerstattung auf der Wache Düren gab der 62-jährige Geschädigte an, dass sein Motorroller im Zeitraum zwischen 10:45 Uhr und 15:00 Uhr entwendet wurde. Das bereits ältere Fahrzeug der Marke Honda, DYLAN 125 /JF10, stand, wie üblich, unter einem Carport in der Straße Am Fronhof und war mit dem Lenkradschloss gesichert. An dem Zweirad war das amtliche Kennzeichen DN-MA 42 angebracht.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

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