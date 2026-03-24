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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Werl-Sönnern (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Feldstraße in Werl-Sönnern kam es in den frühen Montagmorgenstunden des 23.03.26. Zwischen 00:00 Uhr und 06:45 Uhr verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter durch eine Terassentür Zugang zum Wohnhaus.

Ein aus dem Haus entwendeter Fahrzeugschlüssel wurde genutzt, um das unter dem Carport stehende Fahrzeug zu entwenden. Bei dem gestohlenen PKW handelt es sich um einen schwarzen Toyota Proace.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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