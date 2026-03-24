Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher erbeuten Jagdmesser und Schmuck

Rüthen (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Straße "Untere Steinpforte" in Rüthen-Kallenhardt war am zurückliegenden Wochenende Ziel eines Einbruchs. In der Zeit zwischen Freitag (20. März), 8 Uhr, und Montag (23. März), 10:45 Uhr, hebelten der oder die bislang unbekannten Täter ein Fenster auf, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Im Haus wurden mehrere Räume und Schränke durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Jagdmesser und Schmuck gestohlen.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 bei der Polizeiwache in Warstein zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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