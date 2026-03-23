Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Diesel-Diebstähle aus Lkw am Haarstrang

Werl (ots)

Am Autobahn-Rastplatz "Haarstrang Nord" an der A44 in Werl haben in der Zeit zwischen Freitagabend (20. März), 18 Uhr, und Samstagmorgen (21. März), 7 Uhr, bislang unbekannte Diesel-Diebe zweimal zugeschlagen.

Zwei Lkw-Fahrer bemerkten am Samstagmorgen, dass die am Vorabend noch gefüllten Tanks ihrer Fahrzeuge leer waren. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den Kraftstoff abgezapft und abtransportiert. Nach Angaben der Fahrer waren die Tanks mit 350 bzw. 300 Litern Diesel gefüllt.

Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizeiwache in Werl zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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