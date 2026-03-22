POL-SO: Lippstadt - Erledigung Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 22-jährigen Mann aus Lippstadt

Bad Sassendorf - Opmünden (ots) - Am 19.03.2026 um 07:21 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße Auf der Hege in Bad Sassendorf-Opmünden zwischen einem PKW und einem Pedelec. Der Fahrer des PKWs übersah beim Abbiegevorgang den nahenden Radfahrer. Im Zuge der darauffolgenden Kollision des PKWs mit dem Pedelec wurde der Radfahrer schwer verletzt und mit ...

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