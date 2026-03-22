POL-SO: Lippstadt - Erledigung Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 22-jährigen Mann aus Lippstadt
Lippstadt (ots)
Die Fahndung nach dem vermissten 22-jährigen Mann aus Lippstadt kann eingestellt werden. Er wurde wohlbehalten in der Lippstädter Innenstadt angetroffen. Das Foto des Mannes bitte ich zu löschen. (rs)
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