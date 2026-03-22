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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Erledigung Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 22-jährigen Mann aus Lippstadt

Lippstadt (ots)

Die Fahndung nach dem vermissten 22-jährigen Mann aus Lippstadt kann eingestellt werden. Er wurde wohlbehalten in der Lippstädter Innenstadt angetroffen. Das Foto des Mannes bitte ich zu löschen. (rs)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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