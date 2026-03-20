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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall mit PKW schwer verletzt

Bad Sassendorf - Opmünden (ots)

Am 19.03.2026 um 07:21 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße Auf der Hege in Bad Sassendorf-Opmünden zwischen einem PKW und einem Pedelec. Der Fahrer des PKWs übersah beim Abbiegevorgang den nahenden Radfahrer. Im Zuge der darauffolgenden Kollision des PKWs mit dem Pedelec wurde der Radfahrer schwer verletzt und mit einer Kopf- sowie Schulterverletzung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand außerdem ein Sachschaden am PKW und dem Elektro-Fahrrad.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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