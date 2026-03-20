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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Bäckerei und Obst- und Gemüsegeschäft

Werl - Hilbeck (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich Einbrecher Zugang zu einer Bäckerei und einem Obst- und Gemüsegeschäft in der Werler Straße in Werl-Hilbeck. Dazu hebelten die Täter die Türen im hinteren Bereich auf. Es wurden zwei Tresore aus der Wand gerissen und entwendet. Zur genauen Schadenssumme können bislang keine Angaben getätigt werden. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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