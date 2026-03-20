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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fast die Hälfte der Verkehrsteilnehmer verstößt gegen die Regeln

Warstein (ots)

Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Warstein am Mittwoch (18. März) mehrstündige Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen im Ortskern durch.

Insgesamt kontrollierten die Beamten rund 70 Fahrzeuge. Das Ergebnis ist bedenklich: 32 Verkehrsteilnehmer - und damit fast die Hälfte aller Kontrollierten - hielten sich nicht an die Verkehrsregeln. 28 mussten ein Verwarngeld wegen zu hoher Geschwindigkeit zahlen. Zudem schrieben die Beamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Handynutzung am Steuer und verhängten drei weitere Verwarngelder wegen sonstiger Verstöße. Die Polizei nutzte den Einsatz auch dazu, um mit den kontrollierten Verkehrsteilnehmern aufklärende Gespräche zur Verkehrssicherheit zu führen.

Das Ergebnis zeigt, wie sinnvoll solche Einsätze sind. Daher wird die Polizei sie auch in Zukunft regelmäßig durchführen, um Verstöße konsequent zu ahnden und Verkehrsteilnehmer für das richtige Verhalten zu sensibilisieren.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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