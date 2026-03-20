Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Junges Paar gibt sich Frühlingsgefühlen hin - Zeugen gesucht

Bad Sassendorf (ots)

Das frühlingshafte Wetter hat am Donnerstagnachmittag (19. März) offenbar dazu geführt, dass ein junges Paar in Bad Sassendorf von seinen Gefühlen übermannt wurde.

Zeugen sahen gegen 15:30 Uhr, dass ein junger Mann und eine junge Frau auf einer Grünfläche zwischen der Straße "Zum Leinweber" und einem Fuß- und Radweg, der zum Rennweg führt, Geschlechtsverkehr hatten. Sie riefen daraufhin die Polizei.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, hielten sich dort keine Personen mehr auf. Die Zeugen beschrieben das Paar folgendermaßen:

- beide 20 bis 25 Jahre alt - deutscher Phänotyp - Frau: dunkle Haare, dunkles Oberteil, Minirock - Mann: rot-blonder Kinnbart, schwarze Jacke mit weißem Schriftzug auf dem Rücken

Die Polizei ermittelt nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und sucht weitere Zeugen, die Angaben zu den beiden Personen machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

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