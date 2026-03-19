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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen nach Unfall mit Kind gesucht

Warstein (ots)

Am Mittwochmorgen (18. März) ereignete sich auf der Bahnhofstraße in Warstein-Belecke ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde.

Eine 64-jährige Frau aus Warstein fuhr nach eigener Aussage gegen 7:15 Uhr mit ihrem Seat auf der Bahnhofstraße in Richtung B55. Am Busbahnhof sei dann ein Junge aus einem Automatenkiosk gelaufen und mit dem Auto zusammengestoßen. Die Frau habe unmittelbar angehalten und sich nach dem Zustand des Elfjährigen aus Warstein erkundigt. Dieser habe gesagt, dass er unverletzt sei. Eine Kontaktaufnahme der Autofahrerin zu seinen Eltern habe er abgelehnt. Auch die Kontaktdaten der 64-Jährigen habe er nicht annehmen wollen. Er sei dann in einen bereits wartenden Bus eingestiegen.

Weil der Junge in der Schule doch Schmerzen verspürt habe, meldete die Schule den Unfall der Polizei. Kurze Zeit später erschien auch die Autofahrerin auf der Polizeiwache in Warstein, um von dem Unfall zu berichten. Da es unterschiedliche Aussagen zum genauen Unfallhergang gibt, bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 bei der Polizeiwache in Warstein zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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